https://news.day.az/sport/1619322.html В Баку началась Неделя FIA - ФОТО - ВИДЕО
В Баку началась Неделя FIA - ФОТО - ВИДЕО
С сегодняшнего дня в Азербайджане началась Неделя FIA.
Как сообщает Day.Az, до 8 декабря в Баку пройдут заседания генеральных ассамблей FIA и церемония награждения (FIA Prize Giving Ceremony).
Это одно из самых ожидаемых мероприятий года в сфере автомобильного спорта. Баку уже принимает гостей международного мероприятия. На мероприятиях FIA в Баку соберутся представители 128 стран, а также представители автомобильных клубов.
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