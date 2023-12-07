Майк Тайсон неожиданно высказался про бой Усик-Фьюри

Легендарный американский боксер Майк Тайсон довольно неожиданно высказался о грядущем поединке за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 17 февраля, передает Day.Az со ссылкой на tofight.ru.

Несмотря на статус поединка Фьюри и Усика, Тайсон не считает это событие самым большим в боксе на данный момент.

"Бой Усика и Фьюри - не самое большое событие в боксе. Я считаю, что бой Альвареса и Бенавидеса сейчас намного громче", - заявил Майк Тайсон.