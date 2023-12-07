"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметился Скотт Мактоминей, который оформил дубль. За "Челси" гол забил Коул Палмер.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав 27 очков. "Челси" располагается на десятой строчке, имея в активе 19 баллов.

Первое место занимает лондонский "Арсенал", имея в активе 36 баллов. На второй строчке идет "Ливерпуль", который набрал 34 балла. Замыкает тройку сильнейших "Астон Вилла", набравшая 32 очка. "Манчестер Сити" идет на четвертом месте, набрав 30 очков.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Борнмутом". Игра состоится 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

"Челси" сыграет с "Эвертоном". Встреча пройдет 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по бакинскому времени.

Действующим победителем чемпионата Англии является "Манчестер Сити".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!