Лаутаро Мартинес прокомментировал возможность продления соглашения с "Интером"

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес высказался о текущей ситуации с продлением трудового соглашения с миланским клубом. Ранее руководители "нерадзурри" заявляли, что никаких проблем с продолжением сотрудничества возникнуть не должно, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Я бы подписал новый контракт уже завтра! Я счастлив здесь, в "Интере", чувствую себя великолепно. Хочу поскорее взяться за ручку, чтобы подписать новый долгосрочный контракт. Мы с "Интером" очень близки к этому", - приводит слова Мартинеса Mediaset.

Мартинес выступает за "Интер" на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне аргентинский форвард провёл за "нерадзурри" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 85 млн.

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