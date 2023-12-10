В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

Во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте, 19-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

В целом в соревнованиях принимают участие 99 спортсменов. Из них 70 гимнастов участвуют в соревнованиях по прыжкам на батуте и 29 гимнастов - в соревнованиях в прыжкам на акробатической дорожке.

Спортсмены являются воспитанниками клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, спортивного клуба "Нефтчи", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

Соревнования по прыжкам на акробатической дорожке проходят среди гимнастов в возрастных категориях "дети" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г. р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).

Соревнования по прыжкам на батуте в индивидуальной программе проходят среди гимнастов в возрастных категориях "малыши" (2016 г.р.), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше). Участники соревнований по данному виду гимнастики также продемонстрируют свои силы в синхронной программе в возрастных категориях "дети", "пре-юниоры" и "юниоры".

Фото: Заур Мустафаев.

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