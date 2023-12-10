У Сельджан Магсудовой есть все шансы завоевать лицензию на Олимпийские игры

У члена сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Сельджан Магсудовой есть все шансы завоевать лицензию на Олимпийские игры.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в воскресенье главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

Подводя итоги уходящего года, Владимир Шуликин отметил, что сезон прошел хорошо.

"В этом году мы добились больших результатов в прыжках на акробатической дорожке (тамблинг). Наши спортсмены - Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде и Эльнур Мамедов стали чемпионами мира в командном зачете, также Малкин выиграл золото в личном зачете - это самый большой успех. На чемпионате мира по прыжках на батуте у нас не получилось на завоевать лицензию на Олимпийские игры. Но хорошие шансы остаются, борьба за лицензии продолжится в 2024 году. У Сельджан Магсудовой есть все шансы. В 2023 году также неплохо себя проявили члены юниорской сборной. В 2024 году один из основных стартов - это чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Португалии среди юниоров и сеньоров", - отметил он.

Говоря о 7-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по прыжкам на батуте, который проходит 10 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, Владимир Шуликин подчеркнул, что это итоговые соревнования, одни из целей и задач которых просмотр молодых перспективных спортсменов.

"В 2024 году кто-то из них будет отбираться в юношескую национальную команду. Спортсменов становится больше - это важный знаковый показатель", - добавил главный тренер.

Отметим, что 10 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте, 19-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг). В целом в соревнованиях принимают участие 99 спортсменов. Из них 70 гимнастов участвуют в соревнованиях по прыжкам на батуте и 29 гимнастов - в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке.

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