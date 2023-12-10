Надеюсь, на чемпионате Европы у нас получится подняться на высшую ступень пьедестала

В следующем году состоится чемпионат Европы по прыжкам на батуте, надеюсь, что в программе синхронных прыжков у нас получится подняться на высшую ступень пьедестала.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend в воскресенье юная гимнастка, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Самира Гусейнова.

"Этот год запомнился участием на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Бирмингеме (Великобритания). Вместе с Аян Шабановой мы заняли второе место в программе синхронных прыжков на батуте. Мы были очень рады этому результаты и благодарны тренерам за их труд и работу с нами", - отметила Гусейнова.

Говоря о проходящих соревнованиях 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте, Самира Гусейнова добавила, что выступила хорошо.

"Соревнования оставили приятные впечатления. Это возможность еще раз проверить свои силы", - подчеркнула она.

Отметим, что 10 декабря во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на батуте, 19-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг). В целом в соревнованиях принимают участие 99 спортсменов. Из них 70 гимнастов участвуют в соревнованиях по прыжкам на батуте и 29 гимнастов - в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке.

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