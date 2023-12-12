СМИ сообщают о "заговоре" в УЕФА

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назрел "заговор", который позволит президенту организации Александру Чеферину оставаться у власти до 2031 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом неназванный источник сообщил Daily Mail.

Издание уточнило, что на прошлой неделе объявили о поправках в уставе УЕФА, которые позволят Чеферину остаться на посту четвертый раз подряд. Сейчас президент союза может избираться только три раза подряд. 56-летний словенский специалист пришел на пост после Мишеля Платини в 2016 году и переизбрался на него в 2019 и 2023 годах, то есть полномочия функционера рассчитаны до 2027 года.

По данным источника, решения, которые позволят Чеферину продлить полномочия, разрабатывались его командой несколько месяцев. Их должны принять 55 стран - членов УЕФА на конгрессе, который пройдет в Париже 8 февраля.

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