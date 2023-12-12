https://news.day.az/sport/1621384.html На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города - ФОТО
На трибуне стадиона в Ханкенди появилась надпись с названием города - ФОТО
Полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы на городском стадионе в Ханкенди.
Как сообщает во вторник Day.Az, большая часть новых мест на трибунах уже установлена.
Кроме того, помещения внутри стадиона также отремонтированы в соответствии с современными стандартами.
На трибуне стадиона уже появилась надпись "Ханкенди".
Отметим, что матч Карабах - МОИК в рамках Кубка Азербайджана по футболу пройдет именно на этом стадионе. Игра состоится 21 декабря.
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