В Турции избили судью, отложены все футбольные матчи

Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за инцидента с избиением арбитра. Об этом сообщил глава организации Мехмет Бюйюкекши. Его слова приводит Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Федерация футбола Турции провела срочное заседание. Мы отложили матчи во всех лигах на неопределенный срок. Это нападение - ночь позора для турецкого футбола. Мы считаем, что турецкий футбол этого не заслуживает. Мы говорим, что хватит", - заявил Бюйюкекши.

11 декабря президент клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа напал на судью Халила Умута Мелера в конце матча с "Ризеспором" в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги.

После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате. Видео инцидента доступно в Telegram-канале Spоrt24.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Ризеспор" смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес "Ризеспору" ничью, забил Адольфо Гайч.