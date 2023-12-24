Назван лучший футболист сборных в 2010-х

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рейтинг представлен на сайте издания.

Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Иньеста возглавил рейтинг. Испанец в августе этого года подписал с клубом "Эмирейтс" из ОАЭ.

Топ-15 выглядит следующим образом:

Андрес Иньеста (сборная Испании);

Томас Мюллер (сборная Германии);

Хави (сборная Испании);

Криштиану Роналду (сборная Португалии);

Килиан Мбаппе (сборная Франции);

Мануэль Нойер (сборная Германии);

Серджи Бускетс (сборная Испании);

Лионель Месси (сборная Аргентины);

Луис Суарес (сборная Уругвая);

Икер Касильяс (сборная Испании);

Лука Модрич (сборная Хорватии);

Бастиан Швайнштайгер (сборная Германии);

Уэсли Снейдер (сборная Нидерландов);

Филипп Лам (сборная Германии);

Поль Погба (сборная Франции).

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