Назван лучший футболист сборных в 2010-х
Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста признан лучшим футболистом сборных в 2010-х по версии FourFourTwo. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, рейтинг представлен на сайте издания.
Британский журнал составил список 36 игроков, которые показывали лучший футбол на уровне сборных в период с 2010 по 2019 год. Иньеста возглавил рейтинг. Испанец в августе этого года подписал с клубом "Эмирейтс" из ОАЭ.
Топ-15 выглядит следующим образом:
Андрес Иньеста (сборная Испании);
Томас Мюллер (сборная Германии);
Хави (сборная Испании);
Криштиану Роналду (сборная Португалии);
Килиан Мбаппе (сборная Франции);
Мануэль Нойер (сборная Германии);
Серджи Бускетс (сборная Испании);
Лионель Месси (сборная Аргентины);
Луис Суарес (сборная Уругвая);
Икер Касильяс (сборная Испании);
Лука Модрич (сборная Хорватии);
Бастиан Швайнштайгер (сборная Германии);
Уэсли Снейдер (сборная Нидерландов);
Филипп Лам (сборная Германии);
Поль Погба (сборная Франции).
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