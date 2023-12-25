Роналду назвал о чем сожалеет в жизни?

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что сожалеет о позднем переходе в "Аль-Наср". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Roya News.

По его словам, если бы он перебрался в Саудовскую Аравию раньше, то был бы более счастлив.

"Я чувствую себя очень хорошо в "Аль-Насре", и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не перешел в "Аль-Наср" раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов.

Я буду выкладываться в "Аль-Насре" вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха в этом чудесном клубе", - заявил Криштиану.

2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра" - Кубок арабских чемпионов.

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