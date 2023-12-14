Футболист «Барселоны» установил исторический рекорд

Футболист "Барселоны" Ламин Ямал совершил первое результативное действие в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Squawka, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испанец сделал результативную передачу в матче шестого тура группового этапа против бельгийского "Антверпена". Ямал стал первым 16-летним игроком в истории Лиги чемпионов, отдавшим результативную передачу в турнире. На момент ассиста ему 16 лет и 153 дня.

После 52-й минуты матча счет 1:1. На второй минуте бельгийцы повели, отличился Артур Вермерен. На 35-й минуте Ферран Торрес с передачи Ямала восстановил равновесие в счете.

Ямал - воспитанник каталонского клуба. Форвард дебютировал за основную команду в текущем сезоне в возрасте 15 лет 9 месяцев и 16 дней, став самым молодым игроком в истории сине-гранатовых.

В сентябре Ямал стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной Испании. Он побил рекорд своего партнера по "Барселоне" Гави, установленный в июне 2022 года (17 лет и 10 месяцев). В октябре "Барса" продлила контракт с игроком до 2026 года, прописав отступные в размере €1 млрд.

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