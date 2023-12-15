Гринвуд может перейти в один из испанских топ-клубов
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд может перейти в один из топ-клубов чемпионата Испании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает talkSPORT.
По информации источника, за 22-летним футболистом "красных дьяволов" активно наблюдают скауты "Барселоны" и "Атлетико". В ближайшее время оба клуба могут выйти на "МЮ" с предложением. Отмечается, что "Хетафе" также будет претендовать на приобретении английского форварда.
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В текущем сезоне Гринвуд выступает за "Хетафе" на правах аренды. Форвард провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с "Манчестер Юнайтед" действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 5 млн.
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