https://news.day.az/sport/1622216.html Поздравляю весь Азербайджан - Гурбан Гурбанов
Поздравляю весь Азербайджан - Гурбан Гурбанов
"Спасибо болельщикам и моим футболистам".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы над шведским "Хэккеном" в Лиге Европы УЕФА.
Главный тренер агдамского клуба сказал, что в напряженной игре удалось сохранить дисциплину.
"Поздравляю весь Азербайджан", - сказал Гурбанов.
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