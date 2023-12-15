"Спасибо болельщикам и моим футболистам".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы над шведским "Хэккеном" в Лиге Европы УЕФА.

Главный тренер агдамского клуба сказал, что в напряженной игре удалось сохранить дисциплину.

"Поздравляю весь Азербайджан", - сказал Гурбанов.

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