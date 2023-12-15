Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился заключительный тур группового этапа Лиги Европы, по итогам которого определись все участники плей-офф турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в плей-офф Лиги Европы с первого места группы вышли Вест Хэм", "Брайтон", "Рейнджерс", "Аталанта", "Ливерпуль", "Вильярреал", "Славия" (Прага), "Байер". Со второго места - "Фрайбург", "Марсель", "Спарта" (Прага), "Карабах", "Спортинг" (Лиссабон), "Тулуза", "Ренн" и "Рома".

Также к этим командам последний раз в розыгрыше Лиги Европы присоединятся команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов. Этими клубами стали "Галатасарай", "Ланс", "Брага", "Бенфика", "Фейеноорд", "Милан", "Янг Бойз", и "Шахтер".

Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 18 декабря в Ньоне (Швейцария).

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