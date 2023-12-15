По инициативе Европейской гимнастики (European Gymnastics) в 2024 году в Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике, сообщили Day.Az в пятницу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Программа соревнований будет отличаться новым форматом. Так, после квалификационных соревнований гимнастки на основе жеребьевки будут соревноваться друг с другом напрямую за выход в финал.

Кубок Европы пройдет в Национальной арене гимнастики в Баку с 29 по 31 марта.

Будут определены призовой фонд соревнований и правила награждения победителей.

На Кубке Европы финальные соревнования пройдут в многоборье, командном зачете и индивидуальной программе. В соревнованиях могут принять участие не только взрослые гимнастки, но и юниорки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!