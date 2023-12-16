Роналду остался вне сборной самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду остался вне сборной самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии. Список составил портал Transfermarkt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Места в атаке достались Неймару из "Аль-Хиляля", стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро, и его одноклубнику Александару Митровичу (28 миллионов).

В качестве атакующих полузащитников в символическую сборную попали Отавио ("Аль-Наср", 30 миллионов), Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль", 35 миллионов) и Малком ("Аль-Хиляль", 30 миллионов). Стоимость 38-летнего Роналду оценивается в 15 миллионов.

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