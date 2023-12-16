Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана.

Как сообщает Day.Az, выступавший в индивидуальной программе Фархад Мустафаев занял первое место, Омар Гасымлы - второе, Сяма Джафарова и Аммар Бахшалиев - третье место.

В синхронной программе представители Азербайджана Али Нифталиев и Мехти Алиев завоевали серебряную медаль, а Сяма Джафарова и Шафига Гумбатова - бронзовую медаль.

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