https://news.day.az/sport/1622761.html Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире - ФОТО
Азербайджанские гимнасты завоевали очередные медали на международном турнире - ФОТО
Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте завоевали очередные медали на международном турнире в столице Узбекистана.
Как сообщает Day.Az, выступавший в индивидуальной программе Фархад Мустафаев занял первое место, Омар Гасымлы - второе, Сяма Джафарова и Аммар Бахшалиев - третье место.
В синхронной программе представители Азербайджана Али Нифталиев и Мехти Алиев завоевали серебряную медаль, а Сяма Джафарова и Шафига Гумбатова - бронзовую медаль.
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