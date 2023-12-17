Футболист потерял сознание во время матча АПЛ

Защитник "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута". Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, инцидент произошел во втором тайме при счете 1:1. Матч был остановлен, и футболисту была оказана медицинская помощь. Он покинул поле на носилках под аплодисменты болельщиков. Отмечается, что в данный момент Локьер пришел в себя, а встречу было решено отменить.

Локьер выступает за "Лутон" с 2020 года. В мае он уже терял сознание во время матча. Тогда защитнику диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.

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