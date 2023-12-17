Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд

На турнире UFC 296, который проходит в Лас-Вегасе, американец Тони Фергюсон уступил британцу Пэдди Пимблетту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поединок продлился все три раунда и закончился поражением представителя США единогласным решением судей.

Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. Теперь в его активе 25 побед и десять поражений.

В главном поединке вечера Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.

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