https://news.day.az/sport/1622812.html Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд
Тони Фергюсон проиграл седьмой бой подряд
На турнире UFC 296, который проходит в Лас-Вегасе, американец Тони Фергюсон уступил британцу Пэдди Пимблетту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Поединок продлился все три раунда и закончился поражением представителя США единогласным решением судей.
Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. Теперь в его активе 25 побед и десять поражений.
В главном поединке вечера Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.
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