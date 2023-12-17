В «ПСЖ» разозлились из-за Мбаппе

Главный тренер парижского "ПСЖ" Луис Энрике разозлился из-за вопроса журналистов на тему того, что у французского нападающего команды Килиана Мбаппе стало меньше свободы на футбольном поле. Его слова приводит RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мне не нужно никому ничего доказывать. У Килиана Мбаппе такая же свобода, как и была, когда я приехал сюда. Он наш лучший игрок, который каждый сезон забивает 50 голов и отдаёт 25 результативных передач. Он играет не только на позиции "девятки", но и с полной свободой на правом и левом фланге. Я буду снова повторять это вам. Мне не нужно уговаривать Мбаппе играть подобным образом", - заявил специалист.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду из английского "Манчестер Сити" и Лионелю Месси из "Интер Майами" соответственно.

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