В "Барселоне" рассказали как решат проблему, вызванную отсутствием Гави

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен попытаться компенсировать длительное отсутствие полузащитника Гави за счёт аренды игрока на вторую половину сезона. В качестве примера функционер привёл переход Эдгара Давидса 20 лет назад из "Ювентуса", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Если нам удастся удовлетворить требованиям финансового фэйр-плей, то идея состоит в том, чтобы найти полузащитника, который сможет как-то компенсировать отсутствие Гави. Это будет аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад с Давидсом", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов провёл в "Барселоне" половину сезона-2003/2004 на правах аренды из "Ювентуса". Всего за каталонцев Давидс провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче отборочного раунда на чемпионат Европы - 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1).

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