«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» вступят в конкуренцию за игрока "Эвертона"

Полузащитник "Эвертона" Амаду Онана попал в сферу интересов "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" продолжает следить за выступлениями бельгийского футболиста. А специалисты "Барселоны" уже контактировали с представителями футболиста. Отмечается, что, учитывая цену игрока, "Барселона" может быть готова подписать его только летом, несмотря на риск ухода в зимнее трансферное окно. Сообщается, что "Эвертон" запрашивает цену в районе € 55 млн.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провёл 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги.

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