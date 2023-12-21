https://news.day.az/sport/1623857.html Болельщики прибыли на исторический матч ФК "Карабах" - MOİK в Ханкенди - ФОТО
Болельщики прибыли на исторический матч ФК "Карабах" - MOİK в Ханкенди - ФОТО
Сегодня будет подведен итог 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, первый матч пройдет в Ханкенди. В исторической игре ФК "Карабах" сыграет с представителем I лиги MOİK.
Встреча, которая войдет в историю как первый футбольный матч, проведенный на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за 30 лет, начнется в 14:00.
Болельщики, любители футбола, а также представители СМИ уже прибыли в Ханкенди и находятся на территории стадиона.
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