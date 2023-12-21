https://news.day.az/sport/1623887.html Впечатления футбольных болельщиков, прибывших на стадион в Ханкенди - ВИДЕО
Впечатления футбольных болельщиков, прибывших на стадион в Ханкенди - ВИДЕО
Болельщики футбола прибыли на стадион в Ханкенди, где пройдет исторический матч между ФК "Карабах" и "МОИК", сообщает в четверг Day.Az со ссылккой на Trend.
Сотрудник Trend, командированный в Ханкенди, ознакомился с впечатлениями болельщиков в преддверии начала матча.
Поклонники футбола выразили огромную радость от участия в таком историческом событии, добавив, что гордятся этим и испытывают ни с чем несравнимые чувства.
Представляем вниманию читателей видеокадры, на которых футбольные болельщики делятся своими эмоциями о предстоящем матче и пребывании в Ханкеди.
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