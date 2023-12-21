Объявлены стартовые составы ФК "Карабах" и "МОИК" на исторический матч в Ханкенди

Объявлены стартовые составы клубов "Карабах" и "МОИК", которые встретятся сегодня в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана, команды выйдут на поле в матче на городском стадионе Ханкенди в следующих стартовых составах:

ФК "Карабах": 23. Лука Гугешашвили, 2. Матеус Сильва, 13. Бахлул Мустафазаде, 4. Рахиль Мамедов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 8. Марко Янкович, 20. Ричард Алмейда, 90. Нариман Ахундзаде, 19. Редон Джиджа, 17. Хамиду Кейта, 18. Жуниньо.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

"МОИК": 1. Зейнал Ахмедзаде, 97. Фарид Аббаслы, 3. Ниджат Аскеров, 20. Нурлан Байрамов, 4. Ульви Ибазаде, 6. Иса Зейналлы, 8. Рамиль Оруджов, 10. Хаял Бадиров, 11. Эльвин Велиев, 77. Эльмир Рагимзаде, 17. Сабир Аллахгулиев.

Главный тренер: Газанфар Аббасов.

Отметим, что встреча, которая войдет в историю, как первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, начнется в 14:00.

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