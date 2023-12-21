Мы очень рады, что находимся на освобожденных от оккупации землях.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев.

"Когда я был ребенком, наши земли были оккупированы. Сегодня мы одержали великую Победу и освободили свои земли от оккупации. Когда мы вошли в город, то были вне себя от радости, увидев надпись "Ханкенди". Я рад, что являюсь гражданином страны-победителя. За это я благодарен Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Я желаю душам наших шехидов упокоения от Всевышнего, а нашим ветеранам - здоровья", - добавил он.

Отметим, что сегодня будет подведен итог 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Первый матч дня начался в 14:00 на стадионе в Ханкенди. В историческом матче "Карабах" встречается с "MOİK".

Данная встреча войдет в историю как первый футбольный матч спустя 30 лет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!