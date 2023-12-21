Играть в Ханкенди перед Президентом Ильхамом Алиевым - прекрасное чувство

Играть в Ханкенди перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым - прекрасное чувство.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал защитник футбольного клуба "Карабах" Бахлул Мустафазаде.

"Что касается игры, я могу сказать, что она была сложной. Мы счастливы, что одержали победу", - добавил он.

Отметим, что сегодня сыгран первый матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу. Этот матч состоялся в Ханкенди. Встреча, которая войдет в историю как первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, началась в 14:00. Игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 1:0.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!