https://news.day.az/sport/1623993.html Мы хотели бы проводить наши игры в Ханкенди - Гурбан Гурбанов
Мы хотели бы проводить наши игры в Ханкенди - Гурбан Гурбанов
Нам бы хотелось дойти до финала и проводить свои игры в Ханкенди.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана.
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