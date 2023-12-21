Мы хотели бы проводить наши игры в Ханкенди

Нам бы хотелось дойти до финала и проводить свои игры в Ханкенди.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана.

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