«Манчестер Юнайтед» принял решение об участии в Суперлиге

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" выпустила официальное заявление, в котором говорится, что английский клуб не поддерживает создание европейской Суперлиги. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Наше мнение не изменилось. Мы по-прежнему полностью придерживаемся позиции участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и всяческому сотрудничеству с данной организацией, Премьер-лигой и другими командами совместно с Ассоциацией европейских клубов в целях дальнейшего развития клубного футбола", - сказано в заявлении "Манчестер Юнайтед".

Изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. "Манчестер Юнайтед" входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только "Барселона" и "Реал". Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

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