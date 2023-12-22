«Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" может быть исключена из Лиги чемпионов на три сезона начиная с сезона-2024/25 из-за проблем с финансовыми отчетностями, передает Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной возможных санкций являются нарушения финансового регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который гласит, что клубы должны компенсировать расходы соответствующими доходами.

В конце сентября 2023 года сине-гранатовые отчитались о получении чистой прибыли в €304 млн. Также в клубе показали, что общий долг сократился до €552 млн.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает третье место, набрав 38 очков.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сейчас в Суперлигу входят только мадридский "Реал" и "Барселона".

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