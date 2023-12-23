Луис Суарес готовится к трансферу в новый клуб

Уругвайский нападающий Луис Суарес, ранее выступавший за бразильский "Гремио", станет игроком американского "Интер Майами", сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, всё готово к подписанию контракта и официальному объявлению. 36-летний футболист подпишет годичный контракт, в котором будет прописана опция продления ещё на один сезон.

Напомним, за американский клуб выступают сразу несколько бывших партнёров Луиса по "Барселоне" - это Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Суарес перешёл в "Гремио" из уругвайского "Насьоналя" зимой 2023 года в качестве свободного агента. Форвард принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 4 млн.

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