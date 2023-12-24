https://news.day.az/sport/1624588.html Конор Макгрегор, Девин Хейни и Криштиану Роналду прибыли на место проведения боя - ВИДЕО
Конор Макгрегор, Девин Хейни и Криштиану Роналду прибыли на место проведения боя - ВИДЕО
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, американский боксёр-профессионал Девин Хейни и нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прибыли на место проведения боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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