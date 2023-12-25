Голкипер "Карабаха" вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы

Голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунев вошел в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 по числу совершенных сейвов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az.

Спортсмен совершил 23 сейва в шести встречах. Лидером стал голкипер кипрского "Ариса" Вана Алвес, на счету которого 30 сейвов в шести матчах. На втором месте расположился вратарь польского "Ракува" Владан Ковачевич (27 сейвов в шести играх).

"Карабах" вышел в стыковые матчи Лиги Европы, где сыграет против португальской "Браги". Встречи пройдут 15 и 22 февраля.

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