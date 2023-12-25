Чемпион мира по боксу принял ислам

Непобежденный чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис принял ислам. Об этом сообщил экс-чемпион мира в трех весовых категориях Баду Джек в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Добро пожаловать в ислам, брат. Альхамдулиллах", - написал в социальных сетях Джек, опубликовав видео, на котором Дэвиc произносит шахаду - формулу единобожия.

29-летний Дэвиc дебютировал на профеccиональном ринге в 2013 году и в январе 2017-го впервые cтал чемпионом мира, завоевав титул Международной бокcерcкой федерации (IBF) во втором полулегком веcе (до 59 кг).

В декабре 2019 года американец стал чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе (до 61,2 кг), досрочно победив представителя Кубы Юриоркиса Гамбоа, а в июне 2021-го завоевал титул WBA в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

В последнем поединке, который состоялся в апреле, Джервонта Дэвис победил нокаутом соотечественника Райана Гарсию.

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