Возвращение в Ханкенди 36 лет спустя

Автор: Расим Мовсумзаде

Уходящий 2023 год был богат на исторические, значимые события, одним из которых стало возвращение азербайджанского футбола в освобожденный Ханкенди.

Совершив экскурсию в историю отметим, что в советские времена в городе Ханкенди существовала команда, называвшаяся "Карабах", которая выступала во 2-й лиге чемпионата СССР. Наибольшего успеха команда добивалась в 1979 году под руководством азербайджанского тренера Али Абилзаде, заняв третье место в своей зоне, отстав всего лишь на три очка от вышедшей в 1-ю лигу грузинской "Гурии".

С 1988 года команда де-факто не имела никаких связей с Азербайджаном. Для того чтобы не встречалась с нашими командами, ее отстранили из 9-й зоны, в которой соревновались представители северного и южного Кавказа, и в 1990-1991 годах она даже выступала в армянской зоне второй лиги.

В 1987 году - до известных событий, начавшихся с незаконных территориальных претензий армян в Карабахе, в Ханкенди в последний раз играли гянджинский "Кяпаз", сумгайытский "Шафаг", мингечевирский "Автомобильчи" и, наконец, 15 сентября - газахский "Гёязань".

Наконец, справедливость была восстановлена и спустя более чем 36 лет азербайджанские футболисты вновь вышли на поле главной спортивной арены Ханкенди.

В первом сыгранном матче после освобождения от оккупации, в котором присутствовал и нанес символический первый удар по мячу Президент Азербайджана Ильхам Алиев, агдамский "Гарабаг" благодаря голу Наримана Ахундзаде на 90+5 минуте с минимальным счетом 1:0 обыграл представителя низшей лиги МОИК и пробился в 1/4 финала Кубка страны.

...В сентябре нынешнего года, после освобождения Ханкенди от захватнических рук в результате антитеррористических мер, уже в октябре распространилась информация о том, что в текущем футбольном сезоне "Гарабаг" может провести несколько домашних игр в этом городе. С тех пор на городском стадионе Ханкенди были начаты ремонтно-восстановительные работы. Уже 15 ноября появилась информация, что свою игру в рамках кубка страны "Гарабаг" проведет на указанной арене. И наконец, 21 декабря состоялось историческое событие при организации Министерства молодежи и спорта, ПФЛ и Baku City Circuit.



Примечательным фактом является то, что судьей-инспектором этого матча, на котором по официальным данным присутствовало 4590 зрителей, являлась историческая личность - Мунис Абдуллаев, последний азербайджанец, сыгравший за ханкендийский "Карабах". В 1987 году, наш тогда еще 22-летний соотечественник, сыграл во всех 30 матчах своей команды, в которых отметился двумя голами, а последний матч в Ханкенди он провел 5 октября 1987 года.

В наступающем 2024 году планируется чаще проводить футбольные и прочие спортивные мероприятия в Ханкенди.

Согласно регламенту, в четвертьфинальном и полуфинальном этапах Кубка Азербайджана команды сыграют друг с другом дважды - дома и на выезде. Не исключено, что в следующем году в рамках кубка очередные домашние матчи "Гарабага" (игра с "Сабахом" 6 или 7 февраля), а также запланированный на 2 июня финальный матч, будут сыграны в Ханкенди.

Также с сезона-2024/25 ожидается переезд в Ханкенди команды МОИК, представляющей азербайджанскую армию.

Еще одним историческим событием для "Гарабага", который в феврале 2024 года впервые сыграет в плей-офф в Лиге Европы УЕФА - а также для азербайджанского футбола в целом - станет возвращение "скакунов" на стадион "Имарат", который будет восстановлен в Агдаме и на поле которого агдамцы в последний раз выходили 12 мая 1993 года.