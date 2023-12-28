Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Борьба за чемпионство? Сейчас только декабрь, поэтому не будем забегать далеко вперёд. Мы провели последнюю игру в этом году, и я очень рад, ведь теперь можно провести несколько дней с семьёй. Мы определённо настроены побороться за чемпионский титул в этом сезоне. Посмотрим, где мы в итоге окажемся", - приводит слова ван Дейка BBC.

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