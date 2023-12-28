Федерация гимнастики объявила лучших гимнастов по итогам 2023 года

Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) объявила рейтинг лучших гимнастов по итогам 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе AGF.

Первое место в рейтинге заняла Зохра Агамирова - бронзовый призер чемпионата Европы, четырехкратная серебряная и бронзовая медалистка летней Универсиады, обладательница лицензии на Олимпийские игры Париж-2024.

На втором месте - команда в групповых упражнениях в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. Команда завоевала "бронзу" на чемпионате мира, золото и три бронзовые награды на чемпионате Европы. Также команда является двукратным золотым и серебряным призером V Игр исламской солидарности.

Групповая команда в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой и Захры Джафаровой, ставшая трехкратным бронзовым призером на чемпионате мира, заняла по итогам года третье место.

Серебряный призер V Игр исламской солидарности, победитель Кубка мира, представитель спортивной гимнастики - Никита Симонов занял четвертое место в рейтинге.

Серебряные призеры чемпионата мира, трехкратные золотые медалисты чемпионата Европы - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары по акробатической гимнастике заняли пятое место.

Двукратный чемпион мира Михаил Малкин (прыжки на акробатической дорожке (тамблинг)) занял шестое место.

Двукратные бронзовые призеры чемпионата мира, трехкратные золотые призеры чемпионата Европы - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары (акробатическая гимнастика) расположились на седьмом месте рейтинга.

Представительница женской спортивной гимнастики Назанин Теймурова заняла восьмую позицию в рейтинге.

Победители чемпионата мира в командном зачете Адиль Гаджизаде и Тофиг Алиев (прыжки на акробатической дорожке) заняли девятое и десятое место соответственно.

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