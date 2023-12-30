https://news.day.az/sport/1625972.html МОК предлагает Японии провести первые Олимпийские киберспортивные игры
МОК предлагает Японии провести первые Олимпийские киберспортивные игры
Международный олимпийский комитет (МОК) предлагает Японии провести первые Олимпийские киберспортивные игры в 2026 году.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Kyodo со ссылкой на источники.
Как отмечается, этот вопрос будет обсуждаться подробнее в 2024 году.
В октябре президент МОК Томас Бах сообщил, что специальная комиссия изучит вопрос о создании Олимпийских киберспортивных игр. По его словам, более 500 млн человек интересуются киберспортом, а играют в компьютерные игры порядка 3 млрд человек.
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