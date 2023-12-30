Названы самые подорожавшие за 2023 год футболисты

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших футболистов мира по итогам 2023 года. Рейтинг доступен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всех в стоимости прибавил атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем. Игрок подорожал на 70 миллионов евро и теперь оценивается в 180 миллионов евро.

Второе место занял ирландский нападающий английского "Брайтона" Эван Фергюсон. В начале года он стоил один миллион евро, а теперь оценивается в 65 миллионов евро. Тройку самых подорожавших футболистов замыкает испанец Ламин Ямаль. 16-летний вингер "Барселоны", который в начале 2023-го никак не оценивался порталом, теперь стоит 60 миллионов евро.

Беллингем входит в тройку самых дорогих футболистов мира. В те же 180 миллионов евро оцениваются норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.