Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции в Ханкенди

Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган предложил провести Суперкубок Турции на стадионе Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации политика в соцсети Х.

"Если вы обязательно хотите играть за границей, я рекомендую стадион в Ханкенди. В противном случае финал лучше провести в столице...", - написал политик, комментируя отмену матча между турецкими "Фенербахче" и "Галатасарай" в Эр-Рияде.

Матч за Суперкубок Турции по футболу между "Галатасараем" и "Фенербахче", который должен был состояться 29 декабря в Эр-Рияде был отменен после того, как саудовские власти запретили футболистам выйти на поле в футболках с изображением основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Руководители клубов приняли решение не выходить на поле и вернуться в Турцию.

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