«Рома» отказалась от идеи подписания звездного болельщика из-за давления болельщиков

Руководство "Ромы" приняло решение отказаться от идеи приобретения экс-защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, ныне выступающего за берлинский "Унион", из-за давления на клуб его болельщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, боссы "волков" передумали подписывать 36-летнего защитника из-за массового недовольства фанатов клуба, которые не хотят видеть в своём составе бывшего игрока "Ювентуса".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Рома" крайне заинтересована в трансфере Бонуччи, поскольку основной центральный защитник римского клуба Крис Смоллинг травмирован, а другой игрок обороны "волков" Эван Обите Н'Дика в январе отправится играть за сборную Кот-д'Ивуара на Кубок африканских наций.

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