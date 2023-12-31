«Барселона» заинтересовалась Гринвудом

Руководство "Барселоны" впечатлено уровнем игры, который демонстрирует крайний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в испанском "Хетафе", и намерена приобрести футболиста грядущим летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает The Sun.

По информации источника, каталонский клуб готов заплатить "Манчестер Юнайтед" £ 40 млн (€ 46 млн) за трансфер 22-летнего футболиста. Помимо этого, сине-гранатовые готовы предложить Гринвуду при переходе в команду взять футболку с десятым номером, который на текущий момент принадлежит вингеру "Барселоны" Фати, а до него принадлежал легендарному форварду каталонского клуба Лионелю Месси.

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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