Бензема покинул Саудовскую Аравию

Нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема уехал из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al-Riyadiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, 36-летний французский форвард не принял участия в тренировках "Аль-Иттихада" в четверг и пятницу и не будет включен в заявку на матч против "Аль-Таи" 30 декабря. Причины отъезда футболиста не сообщаются. Отмечается, что у французского нападающего может быть конфликт с руководством саудовского клуба. Также в последнее время болельщики команды были недовольны игрой форварда.

Бензема стал игроком "Аль-Иттихада" в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Команда, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует "Аль-Хилаль", у которого 53 очка.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский "Реал". Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

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