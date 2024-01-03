Легенда сборной Англии уволен с поста главного тренера

Бывший футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни уволен с поста главного тренера английского клуба "Бирмингем". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте команды.

"Бирмингем" располагается на 20-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Вчера бирмингемская команда в гостях потерпела разгромное поражение от "Лидса" со счетом 0:3, из-за чего серия без побед была продлена до пяти игр.

Всего под руководством Руни команда сыграла 15 матчей и только в двух добилась победы.

До "Бирмингема" экс-футболист тренировал американский "Ди-Си Юнайтед". Руни возглавил американский клуб в 2022 году и ушел оттуда 8 октября 2023 года. До переезда в США он работал в английском "Дерби Каунти" сначала в должности исполняющего обязанности главного тренера, а потом стал полноценно занимать пост наставника команды.

В качестве игрока он выступал за "Ди-Си Юнайтед" с 2018 по 2020 год. Большую часть карьеры форвард провел в "МЮ" (393 матча). Он является пятикратным чемпионом Англии и вместе с клубом выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. В сборной Англии он выступал с 2003 по 2018 год.

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