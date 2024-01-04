Мбаппе высказался об игре с Месси

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Его слова приводит RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Месси. "Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один", - поделился француз.

15 июля 36-летний Месси пополнил состав американского "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиг.

Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Вместе с клубом он дважды выиграл чемпионат Франции и стал обладателем Суперкубка страны.

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