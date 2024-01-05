Осужденный за убийство легкоатлет вышел на свободу по УДО
Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Оскар Писториус, осужденный за убийство своей девушки, вышел на свободу. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Южноафриканский бегун-ампутант был выпущен из-под стражи по условно-досрочному освобождению. После этого Писториус будет жить в доме своего дяди в пригороде Претории.
Южноафриканские СМИ не сообщают подробности условий выхода Писториуса на волю. Известно, что он будет находиться под надзором сотрудников по условно-досрочному освобождению, не сможет без разрешения покинуть провинцию Гаутенг, в которой расположена Претория - родной город легкоатлета. Также ему будет необходимо пройти курсы по управлению гневом.
В ночь на 14 февраля 2013 года Писториус убил свою девушку. Спортсмен сделал несколько выстрелов в запертую дверь туалета, за которой находилась его подруга. Позднее бегун заявил, что принял ее за грабителя.
Изначально Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Спустя год его досрочно выпустили и заключили под домашний арест. В ноябре 2017 года после ряда протестов прокуратуры спортсмена приговорили к 13 годам и 5 месяцам заключения за умышленное убийство.
В ноябре 2023 года он обратился в конституционный суд с просьбой рассмотреть его УДО. Суд удовлетворил запрос атлета.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре