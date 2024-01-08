«Барселона» намерена приобрести «жемчужину бразильского футбола»

Руководство "Барселоны" проявляет серьёзную заинтересованность в приобретении 16-летнего крайнего нападающего "Палмейраса" Эстевана Виллиана Алмейды де Оливейры Гонсалвеша, которого в Бразилии называют Мессиньо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в покупке футболиста заинтересованы и другие гранды европейского футбола, в числе которых называются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ювентус". Однако подчёркивается, что сам Мессиньо изъявил желание перейти именно в каталонский клуб. Препятствием на пути перехода 16-летнего таланта в "Барселону" может стать цена на футболиста в € 60 млн, установленная "Палмейрасом".

В нынешнем сезоне Мессиньо принял участие в одном матче, в котором отметился дублем. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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