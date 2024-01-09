Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе перейдет в мадридский "Реал" летом 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Foot Mercato.

Как утверждает издание, француз в начале января договорился с "Реалом" о трансфере и в следующем сезоне станет игроком мадридского клуба. Стоит отметить, что контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2024 года.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года после перехода из "Монако".

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от "ПСЖ".

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых сумел 18 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать две голевых передачи.

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